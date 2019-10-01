Яким повинен бути кабінет біології в сучасній українській школі
Біологічний кабінет в школі — це навчальний клас, де учні вивчають закони природи та взаємозв’язок людини з нею. Однак без належного обладнання та оснащення, що становлять матеріальну базу кабінету, неможливо використовувати ті нові форми і методи навчання, які, згідно з концепцією «Нової української школи» і реформи освіти в Україні, впроваджуються в практику, а також виконувати в повному обсязі лабораторні та практичні роботи, передбачені типовою програмою навчання.
Роль лабораторних та евристичних робіт при освоєнні курсу предмета «Біологія»
Евристичні та лабораторні роботи під час вивчення предмету «Біологія» формують в учнів вміння та навички пошуку додаткової інформації за межами підручника, але з опорою на ті знання, які вже отримані з цього джерела. Дитячі психологи приходять до висновку, що розумова праця школярів при цьому дещо схожа з науковою та творчою діяльністю науковців. Адже виконуючи такі завдання, школярі переосмислюють освоєні знання й самостійно визначають окремі закономірності та додаткові факти. Тому вислів: «Що чую — можу забути, що бачу — запам’ятовую, що роблю — розумію» необхідно ставити в основу роботи на уроках біології.
Що повинно бути в кабінеті біології
В «арсеналі» шкільного кабінету «Біологія», згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 №704, таблиця 2, повинні бути такі засоби навчання (https://labora.com.ua/catalog/laboratorne_obladnannya1234):
- цифрове вимірювальне обладнання;
- тематичне демонстраційне обладнання;
- обладнання для проведення практичних і лабораторних робіт;
- оптичні прилади: мікроскопи, лупи;
- набір інструментів для препарування;
- набори мікропрепаратів (за різними темами курсу «Біологія»);
- моделі-аплікації структури білка, ДНК, вірусу СНІД;
- тематичні колекції та гербарії рослин;
- об’ємні та барельєфні моделі клітини, скелета, органів різних представників тваринного світу та людини;
- лабораторний посуд, реактиви, предметні скельця та інше приладдя.
Де купити лабораторне обладнання для кабінету «Біологія»
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