Поліція супроводжує несанкціоновану хресну ходу до Почаєва: у колоні — сотні дітей

До Почаєва продовжує рухатися багатолюдна хресна хода до Свято-Успенської Почаївської лаври. У колоні, за повідомленнями з місця події, є також сотні дітей. Водночас у соціальних мережах поширювалася інформація про нібито перешкоджання руху автобуса з дітьми до Почаєва.

У поліції Тернопільщини пояснили ситуацію. Правоохоронці зазначили, що під час проходження колони вірян рух транспорту в межах Почаєва тимчасово обмежували з міркувань безпеки.

Колона рухалася проїжджою частиною дороги Р-26 «Острог – Кременець – Почаїв – Радивилів». За даними поліції, її супроводжували понад 500 автомобілів.

Через значну кількість учасників ходи та транспортних засобів, які рухалися разом із колоною, правоохоронці тимчасово зупиняли рух на окремих ділянках дороги. У поліції пояснили, що це було необхідно, аби не допустити ДТП та транспортного колапсу.

Під час проходження колони безперешкодний проїзд забезпечували лише автомобілям екстрених служб — швидкій допомозі, рятувальникам та поліції.

Для водіїв, яким через тимчасові обмеження доводилося призупинити рух, визначили чотири спеціальні ділянки для паркування автомобілів.

У поліції наголосили, що обмеження запроваджували винятково для безпеки людей та недопущення аварійних ситуацій.

Водночас ця ситуація викликає додаткові питання, оскільки йдеться про багатолюдну хресну ходу, яка проходить у період дії воєнного стану та встановлених у регіоні обмежень на проведення масових заходів.

Раніше повідомлялося, що щодо цієї ходи до Тернопільської ОВА не надходило звернення про її погодження. Водночас поліція не припиняє рух колони, а забезпечує громадський порядок і безпеку дорожнього руху під час її проходження.

Окремої уваги потребує участь у ході неповнолітніх дітей. У відкритих публікаціях із маршруту ходи видно, що до неї долучаються діти різного віку. Відтак виникає питання, чи здійснює ювенальна превенція окремий контроль за дотриманням прав та безпекою неповнолітніх учасників багатоденної ходи.

Зокрема, важливо з’ясувати, чи всі діти перебувають із батьками або законними представниками, хто відповідає за їхню безпеку під час пересування автомобільними дорогами та чи проводила ювенальна поліція відповідні перевірки.

Таким чином, поліція пояснює свою присутність і перекриття доріг не підтримкою хресної ходи, а необхідністю запобігти ДТП та забезпечити безпеку учасників і водіїв. Водночас питання щодо правових підстав проведення самої масової ходи та участі в ній дітей залишаються актуальними.