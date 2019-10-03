Коли на Тернопільщині “гроші йтимуть за пацієнтом”?

Вчора, 2 жовтня, в Білому домі обговорювали продовження реалізації медичної реформи в області, її наступного етапу – вторинної ланки, зокрема про підготовку закладів охорони здоров’я до укладення договору з НСЗУ в рамках впровадження програми медичних гарантій з 2020 року, яка буде існувати як єдина бюджетна програма для оплати всіх медичних послуг та лікарських засобів, передбачених ст. 4 Закону за відповідними напрямами.

Замість утримання закладів охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції, в межах програми медичних гарантій буде оплачуватися медичне обслуговування пацієнтів за договорами з Національною службою здоров’я України за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”. Учасники зустрічі переконана, що дуже важливо вже сьогодні зрозуміти, як бути успішними за нових умов фінансування.

Голова обласної ради Віктор Овчарук наголосив на тому, що необхідно врахувати усі ризики та виклики, що виникнуть при впровадженні програми. «Триває трансформація системи охорони здоров’я, яка передбачає рух до сучасних цивілізованих стандартів. Ми реформуємо систему за кращими світовими практиками, і у своїй роботі орієнтуємось на досвід сучасних розвинених держав. Основна ціль змін – доступність безпечних і якісних медичних послуг для всіх громадян, підвищення економічної ефективності та запобігання фінансової скрути, зменшення неформальних платежів пацієнтів за медичні послуги та ліки. Ми вже досягли значних успіхів на первинній ланці надання медичної допомоги. Розуміємо, що потрібно продовжувати трансформацію і поширювати цивілізовані правила на інші рівні допомоги, як це передбачено законом, не змінюючи курсу та не зупиняючись.

Разом з тим програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі з 1 квітня 2020 року. Відтак вже з цього дня НСЗУ оплачуватиме послуги за принципом “гроші йдуть за пацієнтом” спеціалізованим закладам. Тому маємо добре розуміти, які кроки потрібно зробити наступними, аби трансформація успішно відбулась на інших рівнях медичної допомоги. На це чекають і лікарі, і пацієнти», – підкреслив очільник області.