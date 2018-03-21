Тернополян навчатимуть малювати за методикою американського професора Бетті Едвардс

25 березня о 13.00 у відділі літератури з мистецтва Тернопільської ОУНБ відбудеться чергове заняття «Світло і тінь. Удосконалення (автопортрет Гюстава Курбе)» клубу живопису «Відкрийте у собі художника».

Заняття проведе художник Наталя Андрущенко за методикою американського професора Бетті Едвардс.

Із собою потрібно мати папір для малювання, простий олівець, гумку.

Адреса бібліотеки: вул. Шевченка, 15 м. Тернопіль.