Команда Креатор-Буд взяла участь у спортивному забігу «Архітектурна миля»у Львові

Цьогорічний Міжнародний фестиваль Архітектури та Мистецтв «ВЕЖА», який традиційно відбувається у місті Львові, присвячений 30-річчю незалежності України під назвою «Форма [НЕ] залежності».

В рамках фестивалю відбувся спортивний забіг центральною частиною міста «Архітектурна миля». Представники компанії Креатор-Буд з Львівської філії долучились до святкового заходу.

Основна мета забігу – залучити більше львів’ян та гостей міста до основної ідеї фестивалю – популяризації української архітектури та мистецтва, і одночасно популяризації здорового способу життя. Адже фестиваль «ВЕЖА» проходить під девізом «Архітектура, що об’єднує».

Траса маршруту склала 2км. Ідея забігу – привернути увагу до кам’яниць старого Львова, пам’яток сакральної архітектури, театру і до багатьох інших цікавих творів архітектурного мистецтва. Частину коштів, зібраних за участь у спортивному забігу спрямують на реставрацію Порохової ВЕЖІ у Львові.