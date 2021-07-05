20:55 | 5.07.2021
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Команда Креатор-Буд взяла участь у спортивному забігу «Архітектурна миля»у Львові

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Цьогорічний Міжнародний фестиваль Архітектури та Мистецтв «ВЕЖА», який традиційно відбувається у місті Львові, присвячений 30-річчю незалежності України під назвою «Форма [НЕ] залежності».

В рамках фестивалю відбувся спортивний забіг центральною частиною міста  «Архітектурна миля». Представники компанії  Креатор-Буд з Львівської філії долучились до святкового заходу.

Основна мета забігу – залучити більше львів’ян та гостей міста до основної ідеї фестивалю – популяризації української архітектури та мистецтва, і одночасно популяризації здорового способу життя. Адже фестиваль «ВЕЖА» проходить під девізом «Архітектура, що об’єднує». 

Траса маршруту склала 2км. Ідея забігу –  привернути увагу до кам’яниць старого Львова, пам’яток сакральної архітектури, театру  і до багатьох інших  цікавих творів архітектурного мистецтва. Частину коштів, зібраних за участь у спортивному забігу спрямують на реставрацію Порохової ВЕЖІ у Львові.

 

 

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