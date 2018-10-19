Деталі Тернополя. Вікна у внутрішні світи міщан

Я люблю розглядати вікна. А ще заглядати у них. Не нав’язливо, ні, так, кинути ковзаючий погляд.

Мені подобається розглядати фіранки, вазонки, іконки – іноді виставлене у вікнах це такий собі посил від власників квартир тим, хто проходить повз їхні вікна. А іноді побачене у вікнах це творіння випадку – як ось рефлексії у склі інших будинків чи променів.

Чи не тому вікна завжди вважали своєрідними пунктами переправи з одного світ у інший, наділяли їх містичними властивостями. Хай там як із цим, а вікна це прекрасні острівці світла.

Анна Золотнюк.