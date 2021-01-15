Коронавірус на Тернопільщині 15 січня: виявили 190 нових випадків

❗️190 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 15 січня 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 5 (жінка 86 р. Теребовлянський район с. Іванівка, жінка 38 р. м. Збараж, чоловік 54 р. м. Тернопіль, чоловік 64 р. Кременецький район с. Старий Почаїв, чоловік 91 р. м. Тернопіль)

🔺одужало – 109 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 550

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 35850 осіб;

🔺одужало – 32395 осіб;

🔺летальних випадків – 494 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10012 (8398 одужало, 115 летальних);

– Бережанський район – 1833 (1710 одужало, 19 летальних);

– Борщівський район – 1671 (1545 одужало, 31 летальних);

– Бучацький район – 1289 (1209 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1742 (1636 одужало, 27 летальних);

– Заліщицький район – 1538 (1425 одужало, 30 летальних);

– Збаразький район – 1795 (1641 одужало, 26 летальних);

– Зборівський район – 809 (762 одужало, 11 летальних);

– Козівський район – 1068 (969 одужало, 7 летальних);

– Кременецький район – 2083 (1887 одужало, 35 летальних);

– Лановецький район – 923 (883 одужало, 3 летальних);

– Монастириський район – 1173 (1122 одужало, 23 летальних);

– Підволочиський район – 1430 (1353 одужало, 17 летальних);

– Підгаєцький район – 486 (467 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1431 (1337 одужало, 31 летальних);

– Тернопільський район – 3044 (2655 одужало, 40 летальних);

– Чортківський район – 2392 (2319 одужало, 33 летальних);

– Шумський район – 1131 (1077 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (66 осіб)

⭕️Бережанський район (1 особа):

• с. Рекшин – 1

⭕️Борщівський район (9 осіб):

• м. Борщів – 4

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Вовківці – 1

• с. Цигани – 1

• с. Нивра – 1

⭕️Бучацький район (7 осіб):

• м. Бучач – 1

• с. Жизномир – 1

• с. Пишківці – 1

• с. Язловець – 1

• с. Цвітова – 1

• с. Підзамочок – 1

• с. Осівці – 1

⭕️Гусятинський район (8 осіб):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 3

• с. Коцюбинці – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Тудорів – 1

⭕️Заліщицький район (8 осіб):

• м. Заліщики – 1

• с. Добрівляни – 2

• с. Поділля – 4

• с. Бедриківці – 1

⭕️Збаразький район (17 осіб):

• м. Збараж – 9

• с. Великий Кунинець – 3

• с. Старий Вишнівець – 2

• с. Ліски – 2

• с. Федьківці – 1

⭕️Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 2

• с. Кальне – 1

• с. Озерна – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 1

⭕️Козівський район (2 особи):

• смт Козова – 1

• с. Кальне – 1

⭕️Кременецький район (14 осіб):

• м. Кременець – 8

• м. Почаїв – 3

• с. Будки – 1

• с. Колосова – 1

• с. Білокриниця – 1

⭕️Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Грибова – 1

• с. Коржківці – 1

⭕️Монастириський район (1 особа):

• м. Монастириська – 1

⭕️Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 1

• с. Токи – 2

• с. Воробіївка – 1

⭕️Підгаєцький район (4 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Сільце – 2

⭕️Теребовлянський район (11 осіб):

• м. Теребовля – 5

• смт Микулинці – 1

• с. Мшанець – 1

• с. Налужжя – 1

• с. Лошнів – 1

• с. Папірня – 1

• с. Кобиловолоки – 1

⭕️Тернопільський район (13 осіб):

• с. Ігровиця – 1

• с. Застав’є – 1

• с. Дичків – 2

• с. Байківці – 1

• с. Мишковичі – 4

• с. Петриків – 3

• с. Гаї-Гречинські – 1

⭕️Чортківський район (7 осіб):

• смт Заводське – 3

• с. Біла – 3

• с. Мухавка – 1

⭕️Шумський район (8 осіб):

• с. Шумськ – 1

• с. Боложівка – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Великі Загайці – 1

• с. Шкроботівка – 1

• с. Биківці – 1

• с. Сураж – 1

• с. Соснівка – 1