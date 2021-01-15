Коронавірус на Тернопільщині 15 січня: виявили 190 нових випадків
❗️190 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 15 січня 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 5 (жінка 86 р. Теребовлянський район с. Іванівка, жінка 38 р. м. Збараж, чоловік 54 р. м. Тернопіль, чоловік 64 р. Кременецький район с. Старий Почаїв, чоловік 91 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 109 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 550
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 35850 осіб;
🔺одужало – 32395 осіб;
🔺летальних випадків – 494 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10012 (8398 одужало, 115 летальних);
– Бережанський район – 1833 (1710 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1671 (1545 одужало, 31 летальних);
– Бучацький район – 1289 (1209 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1742 (1636 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1538 (1425 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1795 (1641 одужало, 26 летальних);
– Зборівський район – 809 (762 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1068 (969 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 2083 (1887 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 923 (883 одужало, 3 летальних);
– Монастириський район – 1173 (1122 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1430 (1353 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 486 (467 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1431 (1337 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3044 (2655 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2392 (2319 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1131 (1077 одужало, 21 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (66 осіб)
⭕️Бережанський район (1 особа):
• с. Рекшин – 1
⭕️Борщівський район (9 осіб):
• м. Борщів – 4
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Вовківці – 1
• с. Цигани – 1
• с. Нивра – 1
⭕️Бучацький район (7 осіб):
• м. Бучач – 1
• с. Жизномир – 1
• с. Пишківці – 1
• с. Язловець – 1
• с. Цвітова – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Осівці – 1
⭕️Гусятинський район (8 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 3
• с. Коцюбинці – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Тудорів – 1
⭕️Заліщицький район (8 осіб):
• м. Заліщики – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Поділля – 4
• с. Бедриківці – 1
⭕️Збаразький район (17 осіб):
• м. Збараж – 9
• с. Великий Кунинець – 3
• с. Старий Вишнівець – 2
• с. Ліски – 2
• с. Федьківці – 1
⭕️Зборівський район (5 осіб):
• м. Зборів – 2
• с. Кальне – 1
• с. Озерна – 1
• с. Гаї-За-Рудою – 1
⭕️Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 1
• с. Кальне – 1
⭕️Кременецький район (14 осіб):
• м. Кременець – 8
• м. Почаїв – 3
• с. Будки – 1
• с. Колосова – 1
• с. Білокриниця – 1
⭕️Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Грибова – 1
• с. Коржківці – 1
⭕️Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
⭕️Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Токи – 2
• с. Воробіївка – 1
⭕️Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Сільце – 2
⭕️Теребовлянський район (11 осіб):
• м. Теребовля – 5
• смт Микулинці – 1
• с. Мшанець – 1
• с. Налужжя – 1
• с. Лошнів – 1
• с. Папірня – 1
• с. Кобиловолоки – 1
⭕️Тернопільський район (13 осіб):
• с. Ігровиця – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Дичків – 2
• с. Байківці – 1
• с. Мишковичі – 4
• с. Петриків – 3
• с. Гаї-Гречинські – 1
⭕️Чортківський район (7 осіб):
• смт Заводське – 3
• с. Біла – 3
• с. Мухавка – 1
⭕️Шумський район (8 осіб):
• с. Шумськ – 1
• с. Боложівка – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Великі Загайці – 1
• с. Шкроботівка – 1
• с. Биківці – 1
• с. Сураж – 1
• с. Соснівка – 1