У 2020 році на Тернопільщині порушники правил полювання сплатили понад 30 тис. грн
Протягом 2020 році працівниками державної лісової охорони лісогосподарських підприємств Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства спільно з єгерською службою користувачів мисливських угідь проведено 1843 рейдів з виявлення порушників лісового та мисливського законодавства, в тому числі близько 15 рейдів спільно з представниками Головного управління Національної поліції України в області. В рейдах було задіяно 4796 людини.
Так, під час патрулювання мисливських угідь Тернопільської області, зафіксовано 93 випадків порушення правил полювання ст. 85 КУпАП сумарний розмір штрафу, накладений на порушників, становить 30 575 гривень. Стягнено штрафів на суму 30 575 гривень. Виявлено одне незаконне добування козулі європейської в лісових мисливських угіддях Криницького лісництва ДП “Бучацький лісгосп”, сума збитків, державному лісовому фонду, становить 32 тис. грн.
Виявлено і знешкоджено 662 браконьєрських петель, – повідомляє прес-служба Тернопільського ОУЛМГ.