У 2020 році на Тернопільщині порушники правил полювання сплатили понад 30 тис. грн

Протягом 2020 році працівниками державної лісової охорони лісогосподарських підприємств Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства спільно з єгерською службою користувачів мисливських угідь проведено 1843 рейдів з виявлення порушників лісового та мисливського законодавства, в тому числі близько 15 рейдів спільно з представниками Головного управління Національної поліції України в області. В рейдах було задіяно 4796 людини.