Уперше у Чорткові «прогримів» військово-патріотичний фестиваль (фото)

99 років тому, у червні 1919 року, у період Першої світової війни Чортків став центром наступальної операції 25-тисячної Української Галицької Армії на більш, ніж 100-тисячну польську армію. Тоді наше військо зробило неможливе, здійснивши прорив і дійшло аж до Львова!

Аби об’єднати свідомих українців довкола події майже сторічної давнини, показати наочно хоч малесеньку частинку Чорткова, оточеного польським військом, у Чорткові започаткували перший однойменний військово-патріотичний фестиваль «Чортківська офензива».

Організатори дійства – ГО «Альтернатива-Чортків», котру очолює Анатолій Петльований, за підтримки Чортківської міської ради, Тернопільської ОДА та Чортківської РДА наситили програму дійств фестивалю різноманіттям заходів.

15 червня, у п’ятницю до замку Гольських з’їхалися та поселилися військові реконструктори зі Львова. На тій ж локації відбулася акція «Україна моя вишиванка» та показ фільму «Спадок нації».

У суботу, 16 червня, на Ринковій площі свою роботу розпочав «Галицький ярмарок». До Чорткова з’їхалися майстри та підприємці із Галичини, Поділля та Буковини. Жителі та гості міста мали змогу придбати вироби народного ремесла, вишиванки, картини, вироби з лози та дерева, натуральне мило, прикраси, а також поласувати бринзою та спробувати різноманітні види домашнього вина та медовухи, спробувати себе у гончарстві та розписі кераміки.

На відкритті «Галицького ярмарку» міський голова Володимир Шматько, звертаючись до присутніх, зазначив:

«Я радий, що у Чорткові стартував перший військово-історичний фестиваль. 99 років тому жителі нашого міста, району, області, взявши зброю в руки, змусили відступити тодішнього окупанта. І це є військова перемога!

Я дякую організаторам, активістам, спонсорам, партнерам та владі за те, що «Чортківська офензива» сьогодні вперше на такому достойному рівні об’єднала усіх нас».

На відкриття «Галицького ярмарку» завітала також гостя з Івано-Франківська – голова ГО «Етнопростір» Марія Червак, яка, привітавши усіх із початком фестивалю, подякувала Володимиру Шматьку за запрошення і за те, що він докладає максимальних зусиль для збереження української культури та подарувала міському голові тематичну картину.

Щоб створити яскраву святкову атмосферу на ярмарку, для жителів та гостей міста на сцені фестивалю, що знаходилась на Ринковій площі, талановиті діти та молодь Чорткова й Чортківського району співали, танцювали запальні танці, а креативний ведучий різноманітними конкурсами згуртував довкола сцени усі покоління.

На фестивалі працювали також екскурсоводи, які детально знайомили туристів із нашим містом, його архітектурними пам’ятками та історичними будівлями.

Тим часом у замку Гольських відбувалися різноманітні виставки, де глядачам демонстрували сучасну зброю та фото із зони АТО, а також проходили тематичні квест та теренова гра.

Цього ж дня учасники фестивалю разом із військовими, священниками, представниками міської та районної влади й усіма небайдужими жителями та гостями міста пройшлися урочистою ходою від замку Гольських до пам’ятника загиблим воїнам Української Галицької Армії, щоб покласти на місце поховання пам’ятні лампадки та помолитись за мир в Україні.

Перед початком реконструкції бою міський голова Володимир Шматько зазначив:

«Цього тижня наше місто має честь вітати гостей зі всієї України. Донедавна дуже мало людей знало, що таке Чортківська офензива. Сьогодні наші гості зі Львова продемонструють коротку версію боїв для того, щоб побачити, в яких умовах українські солдати боронили Чортків, Галичину і всю Західну Україну.

Дуже важливо, щоб ми пам’ятали і передавали нащадкам справжню українську історію, пам’ятали тих героїв, які загинули зовсім недавно, боронячи східний кордон України. Бо, направду, дуже важливо берегти історичну пам’ять своєї держави».

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 «Питання забезпечення деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» вручив учаснику бойових дій 58-річному капітану Шіхмагомедову Гіясуддіну Абдулмаксимовичу сертифікат на придбання житла у розмірі 628 тис. грн.

Також головою ОДА відзнакою «Гордість Тернопілля» за активну громадянську позицію нагороджено почесного жителя міста Чорткова, краєзнавця Юхима Макотерського та священника УГКЦ, капелана Володимира Заболотного.

Для того, аби наступного року відзначення 100-річчя Чортківської офензиви відбувалося на державному рівні та, щоб до різноманітних заходів з цього приводу долучилися три області, котрі мали відношення до цієї події, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, його заступник Юрій Юрик та заступники голів Івано-Франківської та Львівської ОДА Богдан Кобилянський та Оксана Стоколос-Ворончук підписали меморандум про співпрацю.

Після офіційної частини та привітань гостей центр нашого міста (площа перед костелом Св. Станіслава) перетворилася на епіцентр справжньої Чортківської офензиви. Військові реконструктори зі Львова у автентичному вбранні вояків Української Галицької Армії та польської армії зі зброєю в руках перенесли нас у часи Першої світової війни.

Всипана кулями бруківка та повне диму повітря – подібної «вистави» у сучасному Чорткові ще не бачили.

Завершився фестиваль концертом за участі відомих гуртів «Периферія», «Медовий полин», «Мотор’Ролла», «Тінь сонця».

Наступного року Чортків відзначатиме 100-річчя Чортківської офензиви. Однойменний фестиваль обіцяє бути ще потужнішим на насиченішим!