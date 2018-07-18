Кременецькі підлітки розповіли, де можна знайти роботу влітку

Знайти роботу підлітку складно будь-якого сесону, але можливо. І таких можливостей влітку значно більше. У Кременці можна знайти вакансії офіціанта, помічника кухаря, підсобника на будівельних роботах та продавця, навіть тоді, коли тобі шістнадцять.

Віталік. Працює у одному із кременецьких фастфудів. Каже, що побачив у соціальній мережі оголошення, обговорив умови роботи і вже наступного дня стажувався.

“До обов’язків входить приготування їжі, замовлення товару та прибирання робочого місця в кінці дня. Оплата щоденна – 150-200 грн., залежно від виручки. Працюю з 8 до 18”, – каже Віталік.

Загалом робота не важка, але все залежить від вимог клієнтів.

“Особливо приємно обслуговувати симпатичних дівчат”, – каже хлопець.

Бажання працювати батьки підтримали:

“Мама переймалась, що щось може бути не так, але не стала відмовляти від роботи. А тато зрадів, що я більше не буду брати в нього гроші”.

Рома та Діма. Працюють підсобниками. Роботу знайти допоміг знайомий прораб.

“Ми робимо те, що скажуть, недавно оббивали стіни будинку, прибирали за собою, копали. Оплата щоденна 300-400 грн., залежно від роботи”, – розповідає Дмитро.

Хлопці кажуть, що працювати важко.

“Особливо складно працювати на початку тижня. Також до обіду ще якось можна, а з обіду стає важче”.

Батьки віднеслись позитивно

“Тато сказав, щоб я спробував, як ті гроші заробляються. Щоб навчився не тільки витрачати”, – каже Дмитро.

Богдана. працює у одному з Кременецьких ресторанів. Каже що роботу підліткам знайти важко. Свою знайшла випадково, через знайомого.

“В мої обов’язки входить все: починаючи від обслуговування людей, закінчуючи прибиранням залів та альтанок, протиранням бокалів. Оплата погодинно, від 20 грн за годину. Складно тим, що потрібно багато ходити і носити важкий посуд, особливо коли бенкети. В ресторані для персоналу є дрес-код, через це іноді буває працювати жарко”, – каже дівчина.

Але дівчина додає, що має хороший колектив. Цікаво спілкуватися з людьми, набиратися досвіду. Та й батьки бажання попрацювати влітку підтримали.

Христина Іваницька

Джерело: Кременець City