Історія успіху: мама двох підлітків зі Збаража, не виходячи з дому, пройшла безоплатні курси від кращих університетів світу

Можливістю пройти курси на міжнародній освітній онлайн-платформі Coursera та отримати сертифікати від найкращих університетів світу скористалася 29-річна безробітна жителька села Чернихівці Збаразького району Тетяна Лагіш.

За сприяння Збаразької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості вона, як і багато інших краян, в умовах карантину продовжує шукати роботу та займатися самоосвітою. Від фахівця з профорієнтації райфілії ОЦЗ Тетяна дізналася про безкоштовну освітню онлайн-платформу Coursera.

І хоч Тетяна має лише середню освіту, проте відкрита до пізнання нового, здобуття компетенцій, які знадобляться і в житті, і на ринку праці. Жінка обрала напрямки: «Працюйте розумніше, не складніше: керуйте часом для особистої і професійної продуктивності» та «Психологічна перша допомога». Отож, по закінченню курсів безкоштовно отримала два сертифікати про успішне навчання.

«Переваг в онлайносвіті багато. Розмаїття форматів і наповнення дозволяє обрати курс не лише відповідно до своїх уподобань, здібностей та напрямку освітнього розвитку, а й навчатися у зручний час, знайомитися із однодумцями з цілого світу. Теми психології, взаємовідносин, керування часом мене завжди цікавили, а зараз вони особливо актуальні, адже у мене двоє дітей-підлітків. Отримані знання – дуже хороше доповнення для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці», – ділиться враженнями Тетяна Лагіш.