Кров для військових: які групи потрібні на Тернопільщині

Кров для потреб Збройних сил України збирають в обласному Центрі служби крові. За день можуть заготовити приблизно 16 літрів. Про це Суспільному розповів керівник центру Петро Лучанко.

За його словами, під час війни люди активніше здають кров, тому вистачає і для лікарень області, й для військових.

“У Тернополі щодня приблизно пів сотні людей здають кров для Збройних сил. Сьогодні в обласному центрі служби крові прийняли 40 донорів. Зараз потрібна третя та четверта негативні групи крові. Потрібно третьої 10-15 осіб і четвертої 10-15 осіб, щоб третя мінус і четверта мінус”, – розповів Петро Лучанко.

Здати кров для військових прийшов тернополянин Михайло Гурський. “Я здаю кров не вперше. Здавав і добровільно, й за потреби. Подзвонили з центру і запитали, чи можу здати кров для ЗСУ. Звісно, ЗСУ будь-якими способами потрібно допомагати. Не відмовився і прийшов”. Завідувачка донорського центру Віра Монастирська каже, з початку повномасштабної війни щодня приймають більше людей. “В середньому, від 20 до 60 донорів на день. Люди мають розуміння, що є потреба в компонентах крові. Приходять самостійно. Буває, що приходять групами. Якщо якоїсь групи крові не вистачає, можемо дзвонити додатково, викликати. І люди розуміють, що кров потрібна. Потрібна вона, як тут в Тернопільській області, так само є потреба на сході України”. Керівник центру Петро Лучанко розповів, зараз мають достатньо крові, аби забезпечити область і відправити для Збройних сил. “Нам наперед надають дані, скільки би вони хотіли, щоб люди здали. І ми це виконуємо до мілілітра”.