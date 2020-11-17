Ледве не загинули два працівники «Тернопільводоканалу»

Комісія Управління Держпраці у Тернопільській області розпочала спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався 24 жовтня 2020 року з працівниками комунального підприємства «Тернопільводоканал» – слюсар-ремонтик аварійно-диспетчерського відділу, спустившись у колодязь, знепритомнів, оскільки виконував роботи без засобів індивідуального захисту. Інший слюсар, який спустився, щоб витягнути потерпілого, теж знепритомнів, оскільки також був без ЗІЗ.

Усі обставини та причини нещасного випадку відповідно до Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві з’ясовує комісія Управління.

Держпраці вкотре наголошує на неухильному дотриманні правил охорони праці та техніки безпеки задля збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності.