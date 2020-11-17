Віряни намагаються забрати Почаївську лавру в УПЦ МП: триває збір підписів

На сайті Кабінету Міністрів України триває збір підписів під петицією щодо вилучення Почаївської Свято-Успенської лаври, яка розташована на півночі Тернопільщини, з користування УПЦ Московського патріархату та повернення її українській церкві.

«Почаївська лавра тисячу років є однією з найбільших святинь українського народу. Православна церква України (ПЦУ) — автокефальна православна церква на території України, п’ятнадцята в диптиху. Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії.

ПЦУ утворилася внаслідок об’єднання трьох українських православних церков: УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП. Цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія, яка визнана православним світом автокефальною православна церквою на території України.

У свою чергу, Українська православна церква Московського патріархату не є автокефальною православною церквою на території України. Крім того, високі церковні ієрархи Української православної церкви Московського патріархату були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях, направлених проти українського народу», — нагадує автор петиції Василь Бойко.

Щодо останнього твердження, то він наводить, зокрема, такі приклади ганебної хроніки УПЦ МП. У листопаді 2008 року митрополит Онуфрій публічно заявив, що Голодомор 1930-х років український народ «заслужив» сам: «Голодомор — это было вразумление, усмирение со стороны Господа нашей гордыни».

5 серпня 2014 той же митрополит Онуфрій в інтерв’ю власній пресслужбі виступив із засудженням антитерористичної операції (АТО) на Донбасі, а також відмовився визнавати причетність керівництва Російської Федерації до дестабілізації ситуації на сході України.

Російських терористів-найманців священнослужитель називає не інакше, як «наші одновірці та брати», а проведення АТО — «братське кровопролиття». Українські ж військовослужбовці, за словами Онуфрія, не захищають свою Батьківщину, а діють в «інтересах Заходу».

8 травня 2015-го, на урочистому засіданні Верховної Ради, керівництво УПЦ (МП) на чолі з предстоятелем церкви Онуфрієм не захотіло вставати під час вшанування в Раді бійців АТО, коли президент Петро Порошенко зачитував імена Героїв України, які отримали це звання під час Антитерористичної операції.

11 січня 2018 року СБУ провела обшуки у «бойового крила» Запорізької єпархії УПЦ (МП): ГО «Союз православний «Радомир», під час яких було вилучено незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

12 січня 2018 року Герой України генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук повідомив, що в Святогірській лаврі клір УПЦ (МП) від самого початку російської збройної агресії переховував зброю й понад 100 терористів: чеченський загін спецназу та кадирівців.

28 червня 2018 року митрополит УПЦ Сімферопольський і Кримський Лазар (Швець) відслужив молебень для російських військ, визнавши Росію «нашою Вітчизною» і «великою морською державою». В червні 2019 року десятки чоловіків, які прямували до Почаївської лаври з учасниками Хресної ходи УПЦ МП, усі були одягнені в чорні футболки з написами-закликами готуватись до війни, роздані паломникам організаторами — представниками Кам’янець-Подільської єпархії УПЦ (МП).

У серпні 2019 року, з благословення митрополита Тернопільського та Кременецького Сергія, на Тернопільщині організовуються туристично-паломницькі поїздки в окупований Крим. Священники РПЦвУ вирішили реанімувати туристичний бізнес у Криму, який занепав після російської окупації.

Крім відвідування православних храмів i монастирів Криму, вірянам також пропонують відпочити біля моря. Відповідні рекламні оголошення про «паломнічество в Крим» розмістили біля храмів УПЦ МП на Тернопільщині.

Усе це далеко не повний перелік фактів, які містить петиція. Враховуючи всю передісторію та обставини, її автор переконаний, що «використання Почаївської лаври Українською православною церквою Московського патріархату повинне бути припинене шляхом розірвання договору оренди та передане Православній церкві України (ПЦУ)».

За три тижні петиція отримала 729 підписів (із 25 000, необхідних для її розгляду), однак підписання можливе впродовж iще понад два місяці. Тож усі бажаючі можуть це зробити за посиланням.