Офіційна інформація: 23 серпня три смерті та підтверджено 117 випадків зараження COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 23 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4624 випадках діагноз лабораторно підтверджений (4273 випадки – дорослі, 351 випадок – діти), з них 54 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 2829 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3350, з яких 1676 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 80 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1674 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 109 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1313 (670 одужало, 6 летальних, 637 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 231 (105 одужало, 3 летальних, 123 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 51 (26 одужало, 1 летальний , 24 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 193 (125 одужало, 2 летальних, 66 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 169 (98 одужало, 71 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 135 (65 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 64 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 238 (151 одужало, 4 летальних, 83 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 62 (39 одужало, 23 продовжують хворіти);

– Козівський район – 117 (76 одужало, 1 летальний, 40 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 474 (440 одужало, 8 летальних, 26 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 155 (123 одужало, 32 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 279 (256 одужало, 6 летальних, 17 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 65 (36 одужало, 29 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 17 (9 одужало, 3 летальних, 5 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 132 (57 одужало, 75 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 392 (184 одужало, 3 летальних, 205 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 362 (156 одужало, 206 продовжують хворіти);

– Шумський район – 239 (213 одужало, 10 летальних, 16 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 6 осіб;

✅проведено 972 дослідження методом ПЛР;

✅проведено 91 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 1 особи виявлено позитивний результат та 13 дослідження на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – не виявлено позитивних результатів.

✅підтверджено 117 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (40 осіб)

⭕️Бережанський район (7 осіб):

• м. Бережани – 7

⭕️Бучацький район (9 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Нові Петликівці – 1

• с. Новоставці – 1

• с. Соколів – 1

• с. Сороки – 1

• с. Підлісся – 1

• с. Жизномир – 2

⭕️Гусятинський район (2 особи):

• смт Гусятин – 1

• с. Тудорів – 1

⭕️Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 2

• с. Добрівляни – 2

• с. Виноградне – 1

• с. Нагоряни – 1

• с. Лисичники – 1

• с. Бедриківці – 3

⭕️Збаразький район (1 особа):

• м. Збараж – 1

⭕️Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 1

• с. Млинівці – 1

• с. Волосівка – 2

• с. Серетець – 1

⭕️Козівський район (1 особа):

• с. Дибще – 1

⭕️Кременецький район (4 особи):

• м. Почаїв – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Чугалі – 1

• с. Куликів – 1

⭕️Лановецький район (2 особи):

• с. Москалівка – 1

• с. Буглів – 1

⭕️Монастириський район (2 особи):

• с. Світле – 2

⭕️Підволочиський район (2 особи):

• смт Підволочиськ – 2

⭕️Теребовлянський район (8 осіб):

• м. Теребовля – 4

• с. Плебанівка – 1

• с. Варваринці – 1

• с. Різдвяне – 2

⭕️Тернопільський район (15 осіб):

• смт Велика Березовиця – 2

• смт Великі Бірки – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Плотича – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Острів – 1

• с. Шляхтинці – 3

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Грабовець – 2

• с. Підгородне – 1

⭕️Чортківський район (9 осіб):

• м. Чортків – 7

• с. Біла– 1

• с. Свидова – 1