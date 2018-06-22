До бюджету сільських рад Тернопільщини надійшло 3,5 млн грн за проведення земельних торгів

За п’ять місяців цього року Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області організовано 30 аукціонів у 15 районах Тернопільської області.

На торгах продано право оренди на 104 земельні ділянки державної власності (за межами населеного пункту) загальною площею 1,11тис. га.

Земельні ділянки передаються в оренду терміном на 7 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та ведення фермерського господарства.

Розмір річної плати за користування землею, визначений за результатами торгів, склав 3,51 млн.грн. Ці кошти орендарі будуть сплачувати щороку до бюджетів місцевих рад Тернопілля.

Довідково:

Земельні торги проводять відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах».

Із детальною інформацією про земельні ділянки, права оренди на які виставлені на продаж, можна ознайомитися в розділі «Земельні аукціони» на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.