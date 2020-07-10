Як змінилася привокзальна площа кінця 50-тих років станом на липень 2020 року

Рік тому, я виставляв світлину нашого привокзального майдану в порівнянні з минулим роком, тепер пройшла повна реконструкція і ми можемо порівняти як усе змінилося.

– як змінилася привокзальна площа кінця 50-тих років на липень 2020 року….

– спочатку була клумба для квітів потім зробили фонтан, цього я непамятаю а що через площу проходила колія і проїжджав великий паровоз добре запамяталося з дитинства, колія проходила від грузової станції по вул. Б.Хмельницького через площу і до почтового відділення… Ось вам ракурс в 65 років від А.Марчевського.

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