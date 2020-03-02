«Тернопіль» поповнив лави по-спортивному злим гравцем

Новачком баскетбольного клубу «Тернопіль» став форвард Владлен Бережний, який донедавна виступав у складі суперників з «Житомира».

✅Точніше, Владлен перебуває в таборі «Тернополя» ще з позаминулого тижня і саме він був тим гравцем, прізвище якого трималося в таємниці у контексті розповіді про контрольний поєдинок між нашою командою з «Київ-Баскетом» на паркеті столичного спорткомплексу «Венето». Тоді Бережний набрав 14 очок і зробив дев’ять підбирань.

✅Професійну кар’єру Владлен Бережний розпочав у складі дубля клубу «Донецьк» у сезоні-2011/2012, потім виступав за другу команду з Кропивницького, «Дніпро-Азот» з Кам’янського, київський «Авангард» і «Краматорськ». Свого часу Владлен був гравцем молодіжної збірної України.

✅У складі «Житомира» в поточному регулярному чемпіонаті вищої ліги Бережний провів 24 матчі, набирав у них у середньому по 10,4 очка, робив по 8,5 підбирань і 1,6 результативних передач.

🎤«Владлен – мультифункціональний гравець, він може закрити позиції третього і четвертого номерів, – коментує появу новачка наставник «Тернополя» Дмитро Забірченко. – Якщо нам буде потрібен важкий третій чи стрейч-форвард, розтягуючий гравець на позиції «четвірки», швидкий, здатний грати зміну, то Владлен буде прекрасним варіантом.

Бережний – по-спортивному злий гравець. Він давно не виступав на хорошому рівні і хоче на нього повернутися. Він важко, з великим азартом працює. Думаю, його енергія стане нам у нагоді. Після втрати на початку сезону Рудакова нам іноді гравця такого штибу бракувало. Так, у нас є Ваня Дудар, який бігає як собака і всіх «кусає». Але людини, яка б із цієї позиції пішла й поборолася за підбирання у нападі не було. Бережний постійно йде на чуже підбирання, дуже рухливий в обороні. Думаю, його поява додасть нам варіації в грі».