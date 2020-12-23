10:27 | 23.12.2020
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Новини Тернополя 

Майже 1 млн збитків при будівництві диспетчерської медичної  станції – підозрюється заступник начальника управління Тернопільської ОДА 

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За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України заступнику начальника одного з управлінь Тернопільської ОДА.

За версією слідства посадовець, що відповідав за  технічний нагляд під час виконання робіт з будівництва оперативно – диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги  та медицини катастроф Тернопільській області  у  м. Тернополі та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі  загального користування видав акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, з недостовірними відомостями у ньому. У документації йшлося про відповідність спеціалізованого програмного забезпечення вимогам проектної документації, хоча насправді це не відповідало дійсності. Через неправомірні дії чиновника державі завдано збитків на суму майже 1 млн грн.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Фото ілюстративне з відкритих джерел

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