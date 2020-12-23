Податкова міліція Тернопільщини цьогоріч вилучила фальсифікату на 24 мільйони гривень

Упродовж 2020 року підрозділом вилучено контрафакту на 23,8 млн гривень. Зокрема, конфісковано 41,6 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Податкові міліціонери також припинили діяльність 9 підпільних цехів із виготовлення підробного алкоголю. Факти незаконного виготовлення алкогольних напоїв були виявлені у м.Тернополі, Гусятинському, Монастириському та Бучацькому районах. Також вилучено 25,8 тис. літрів спирту, з якого могло б бути виготовлено понад 60 тис. літрів сурогату.

Загалом за результатами вжитих заходів упередили втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму 5,4 млн гривень.

Слідчі податкової міліції завершили досудове розслідування та направили до суду 6 кримінальних проваджень за злочинами у сфері обігу підакцизних товарів.

Зокрема, у даний час триває судовий розгляд кримінального провадження стосовно організованої злочинної групи. В її учасників вилучили понад дві тисячі літрів водно-спиртової суміші, яку видавали за елітний алкоголь відомих брендів, а також обладнання для виготовлення фальсифікату.

На жаль, серед фігурантів кримінальних проваджень трапляються особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Так, направлено до суду провадження стосовно діючого на момент завершення слідства депутата районної ради, який здійснював незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку. За результатами обшуків, проведених за місцями виробництва, накопичення та зберігання фальсифікату, вилучено 6,9 тис. літрів спирту, 880 літрів фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів та 630 підроблених марок акцизного податку.

З початку року за порушення у сфері обігу підакцизних товарів до кримінальної відповідальності притягнуто 4 осіб. Двом із них суд визначив покарання – три з половиною роки позбавлення волі для кожного, звільнивши від відбування покарання з випробуванням та встановивши їм іспитовий строк терміном півтора року. Ще двох осіб засуджено до штрафів. В одному випадку сума штрафу становила 85 тис. гривень, у другому – 102 тис. гривень. Також всі засуджені зобов’язані відшкодувати витрати на проведення судових експертиз, а це більше 40 тис. гривень.

До того ж, судами застосовано конфіскацію підакцизної продукції, яка перебувала в незаконному обігу, на загальну суму майже 6 млн гривень.

Як свідчить практика, особливої активізації тіньовий сегмент ринку алкоголю набуває у передсвятковий період. Тому закликаємо жителів області у разі виявлення фактів перебування в обігу алкогольних напоїв сумнівної якості інформувати Головне управління ДФС у Тернопільській області за адресою: м.Тернопіль, вул.Білецька, 1 або за телефонами (0352) 43-46-45 (цілодобово), 43-04-16 (цілодобово), або на електронну скриньку tr.sfs@tax.gov.ua.