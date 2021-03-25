Майже 3 тис. грн. боргу за газ самовільно дописали мешканцю Тернопільщини

Кожен із нас у своєму побуті використовує воду, газ, електрикута інші комунальні послуги. Договірні відносини, які існують між надавачем комунальних послуг та споживачем, передбачають не лише обов’язок споживача вчасно оплачувати послуги, а й обов’язок надавача послуг щодо вчасності, регулярності, якості надання таких послуг та обґрунтованості нарахування плати за них.

Часто, оплачуючи рахунки за спожитий газ чи електроенергію, ми не звіряємо правильність показників лічильників, які враховані при нарахуванні суми, яку потрібно погасити. А даремно.

Ось і пан Михайло, отримавши судовий наказ про стягнення з нього заборгованості в сумі 2882,95 грн за надані послуги з газопостачання, здивувався. Адже не розумів, як виник цей борг. Відповідно до показників лічильника його не повинно було б бути. Як виявилося, у газопостачальній компанії був зазначений невірний показник лічильника газу, на підставі якого була і нарахована ця заборгованість.

Пан Михайло звернувся до Кременецького місцевого центру для надання правової допомоги. Адвокат Петро Корф, який співпрацює з системою БПД, підготував заяву про скасування судового наказу.

Ухвалою Кременецького районного суду Тернопільської області від 15.02.2021 по справі №601/2471/20 судовий наказ було скасовано.

Коментує адвокат Петро Корф:

Судовий наказ про стягнення заборгованості видається протягом лише п’яти днів із моменту одержання судом інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи-боржника та без виклику сторін для розгляду заяви. Як наслідок, боржник отримує такий наказ поштою. Але не все втрачено. Оскільки, частиною 1 статті 170 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав.