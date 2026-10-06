Майже 3000 учителів — пенсіонери або наближаються до пенсії: Пастух про кадрову проблему шкіл

На Тернопільщині близько 3000 учителів є пенсіонерами або наближаються до пенсійного віку. Водночас область уже відчуває нестачу педагогів окремих спеціальностей.

Про це в ефірі програми «Точка зору» на «Тернопільській хвилі» розповів начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Загалом, за його словами, в області працює близько 10 тисяч педагогів.

Найбільшою проблемою є забезпечення шкіл учителями фізики, хімії та математики. Водночас у найближчі роки ситуація може ускладнюватися через вікову структуру педагогічних кадрів.

Пастух вважає, що громадам потрібно заздалегідь готувати майбутніх учителів. Серед запропонованих ним варіантів — фінансування навчання молодих людей із боку громади.

Механізм може передбачати, що громада оплачує навчання майбутнього педагога, а після завершення університету він повертається та працює у місцевій школі.

На думку Пастуха, це дозволило б громадам формувати власний кадровий резерв і поступово замінювати педагогів, які завершують професійну діяльність.

Проблему дефіциту вчителів начальник ОВА назвав одним із викликів для освітньої системи області на найближчі роки.