«Викурював з банку ворожого агента» – 24 річного жителя Кременеччини підозрюють у підпалі банку

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру у пошкодженні чужого майна шляхом підпалу 24-річному жителю Кременеччини (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, до жителя Кременецького району у Телеграмі нібито написала дівчина, щоб познайомитись. Прийшовши на зустріч у Тернополі, юнак не побачив у зумовленому місці незнайомки, натомість той самий дописувач повідомив, що його допомоги тепер негайно потребують «працівники СБУ». За його словами, поруч у банку перебуває ворожий агент і треба підпалити приміщення, щоб його звідти «викурити». Юнак відразу придбав на автозаправній станції каністру та залив у неї 5 літрів бензину А-95.

Підійшовши до вхідних дверей відділення одного з банків у м. Тернополі, він підпалив каністру з бензином. Полум’я охопило вхідні двері та зовнішній фасад приміщення. Хлопець утік з місця пригоди, а вогонь загасили пожежники.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли житель Тернопільщини підпалив банк, виконуючи вказівки невідомих осіб у Телеграмі. Триває судовий розгляд щодо палія, який нібито у такий спосіб рятував подругу. Йому теж пропонували диверсію у вигляді підпалу цього ж банку.

За інкримінованою статтею КК України підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області, за оперативного супроводу УСБУ в області.

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