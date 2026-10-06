Мобілізували на Тернопільщині: СБУ затримала військового, якого підозрюють у коригуванні ударів по Києву

СБУ та Нацполіція затримали військовослужбовця ЗСУ, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії та коригуванні ворожих ударів по Києву. Чоловіка нещодавно мобілізували на Тернопільщині.

За даними Служби безпеки України, агент збирав розвіддані про об’єкти оборони та критичної інфраструктури, щоб допомагати росіянам завдавати ударів по столиці. Йдеться про період із 21 до 24 вересня 2026 року.

За матеріалами справи, протягом чотирьох днів чоловік відстежував потенційні цілі для наведення на Київ реактивних дронів типу «Герань-5» та балістичних ракет.

У СБУ зазначають, що внаслідок обстрілів столиці у ці дні загинули та були поранені мирні жителі. Також пошкоджено житлові будинки в кількох районах Києва та пологовий будинок.

Як встановило слідство, чоловіка нещодавно мобілізували у Тернопільській області. Після призову він самовільно залишив розташування військової частини у Київській області та оселився в одному зі столичних хостелів.

Там він почав шукати заробіток через Telegram-канали. За даними СБУ, через месенджер його завербував російський спецслужбіст, який запропонував гроші в обмін на виконання завдань.

Агент передавав росіянам координати об’єктів, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони України. Після російських ударів він також виходив на місцевість, щоб оглядати наслідки обстрілів.

Крім того, за даними слідства, чоловік готував підпали службових автомобілів українських військовослужбовців. Також він здійснив розвідку в Полтавській області, щоб зібрати інформацію про ситуацію в регіоні після нещодавніх обстрілів.

СБУ затримала чоловіка поблизу його тимчасового місця проживання. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, за допомогою яких він контактував із представником ФСБ, а також легкозаймисту суміш, яку, за даними слідства, планував використати для підпалу автомобіля українського військового.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Чоловік перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.