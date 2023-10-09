На Тернопільщині втопився чоловік

Нещасний випадок стався в с. Лядське Монастириської територіальної громади. Місцевий 52-річний житель вийшов 6 жовтня з дому та не повернувся.

До пошуків зниклого долучились місцеві жителі, працівники поліції та рятувальники. В ході пошуків, які продовжились ще й наступного дня, 7 жовтня, було обстежено територію навколо села та прибережну лінію річки Золота Липа.

Лише, близько 15.30 годин, рятувальники, які прочісували річку, знайшли тіло зниклого чоловіка та передали правоохоронцям.

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