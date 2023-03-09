Масована ракетна атака рф: що відомо на цю годину?

Вибухи зафіксовано у Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській областях.

▪️Одещина. В облцентрі вдарили по енергетичній інфраструктурі.

▪️Харківщина. Щонайменше 15 ударів по облцентру. Є влучання в енергетичні об’єкти міста та будинок в області.

▪️Київщина. Повідомляється по роботу ППО. У столиці зафіксовано сильні вибухи. Кияни повідомляють про приліт, чекаємо офіційної інформації.

▪️У деяких областях застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивні заходи, – ДТЕК.