Новини Тернополя 

На урок-спогад у Тернопільську школу №3 прийшли учні, які вчились тут 50 років тому

Irena 31 Views Прокоментуй!

Традиційно  у  першу п’ятницю лютого навчальні заклади Тернополя  запрошують своїх випускників завітати до рідних стін на вечір зустрічі. Так і цього року, за традицією, яка існує не одне десятиліття,  в актовій залі нашої школи зібралися випускники різних поколінь.

Колишні учні  з ностальгією згадували незабутні  роки, раділи зустрічі з класними керівниками та дивувалися змінам, які відбулися зі школою з часів їхнього навчання.

Невимушена, тепла атмосфера була сповнена радістю зустрічі, гордістю вчителів за своїх вихованців, які стали дорослими. Уже дорослі колишні  учні щиро дякували своїм  своїм педагогам і наставникам.

Атмосфері урочистості сприяв і концерт колективів художньої самодіяльності, які радо дарували свої таланти колишнім учням. А  серед них були і ті, хто закінчив школу торік, і ті, які завершили навчання  45 та 50 років тому.

Після завершення свята випускники школи  мали можливість оглянути оновлені приміщення школи та знову відчути себе учнями, побувавши у своїх класних кімнатах разом на уроці-спогаді з класним  керівником та першим учителем.

     
За інформацією сайту школи.

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