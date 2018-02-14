На урок-спогад у Тернопільську школу №3 прийшли учні, які вчились тут 50 років тому

Традиційно у першу п’ятницю лютого навчальні заклади Тернополя запрошують своїх випускників завітати до рідних стін на вечір зустрічі. Так і цього року, за традицією, яка існує не одне десятиліття, в актовій залі нашої школи зібралися випускники різних поколінь.

Колишні учні з ностальгією згадували незабутні роки, раділи зустрічі з класними керівниками та дивувалися змінам, які відбулися зі школою з часів їхнього навчання.

Невимушена, тепла атмосфера була сповнена радістю зустрічі, гордістю вчителів за своїх вихованців, які стали дорослими. Уже дорослі колишні учні щиро дякували своїм своїм педагогам і наставникам.

Атмосфері урочистості сприяв і концерт колективів художньої самодіяльності, які радо дарували свої таланти колишнім учням. А серед них були і ті, хто закінчив школу торік, і ті, які завершили навчання 45 та 50 років тому.

Після завершення свята випускники школи мали можливість оглянути оновлені приміщення школи та знову відчути себе учнями, побувавши у своїх класних кімнатах разом на уроці-спогаді з класним керівником та першим учителем.