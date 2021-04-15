Медики порахували, хто найбільше хворіє на COVID-19 на Тернопільщині

В Тернопільській області 61894 особам підтверджено діагноз коронавірусної інфекції (58185 дорослим, 3709 дітям).

403 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 15 квітня 2021 року.

Інтенсивний показник щодо захворюваності становить 5977,5 виадків на 100 тисяч населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень (в Україні – 4955,6).

Управління охорони здоров’я , вікова структура захворюваності COVID-19 в області станом на 15 квітня 2021 року наступна: За оперативними даними, вікова структура захворюваності COVID-19 в області станом на 15 квітня 2021 року наступна:

– 0-17 років – 3709 осіб (6,0%);

– 18-29 років – 7018 осіб (11,4%);

– 30-49 років – 20791 особа (33,6%);

– 50-65 років – 20120 осіб (32,5%);

– 65 і більше років – 10256 осіб (16,5%).