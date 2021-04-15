Медики порахували, хто найбільше хворіє на COVID-19 на Тернопільщині
В Тернопільській області 61894 особам підтверджено діагноз коронавірусної інфекції (58185 дорослим, 3709 дітям).
403 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 15 квітня 2021 року.
Інтенсивний показник щодо захворюваності становить 5977,5 виадків на 100 тисяч населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень (в Україні – 4955,6).
За оперативними даними
Управління охорони здоров’я, вікова структура захворюваності COVID-19 в області станом на 15 квітня 2021 року наступна:
– 0-17 років – 3709 осіб (6,0%);
– 18-29 років – 7018 осіб (11,4%);
– 30-49 років – 20791 особа (33,6%);
– 50-65 років – 20120 осіб (32,5%);
– 65 і більше років – 10256 осіб (16,5%).
Загалом, госпіталізовано 1332 особи, зокрема і 1321 дорослий та 11 дітей з COVID-19 та 1 дорослий з підозрою.
На амбулаторному лікуванні – 9017 осіб. Також за добу одужало 533 хворих на коронавірус, зокрема, 29 дітей та 17 медиків.
Наочно – в нашій інфографіці