Скільки та на яку суму отримали грошову компенсацію АТОвців в Тернополі? (документ)
Депутат Тернопільської міської ради від партії “Сила Людей” Іван Сороколіт проаналізував дієвість рішення, яке дозволило учасникам бойових дій отримувати грошову компенсацію взамін земельних ділянок.
“Можливо, буде цікаво для тернополян – учасників російсько-української війни, які ще не отримали земельної ділянки.
У 2018-му році Тернопільська міська рада прийняла, на мою думку, дуже хороше рішення, яке дозволило учасникам бойових дій отримувати грошову компенсацію взамін земельних ділянок (яких можна ніколи не дочекатись)”,- пише Іван Сороколіт.
На прохання учасників АТО/ООС депутат звернувся до керівництва міськради за інформацію, на яку суму та скільком ветеранам виплачені компенсації.
“Отож, за весь час компенсації надано 196 особам на загальну суму 14 млн. 793 тис. грн. У розрізі років:
2018 р. – 6 осіб на суму 452,8 тис. грн.2019 р. – 50 осіб на суму 3,77 млн. грн.2020 р. – 140 осіб на суму 10,56 млн. грн.
За словами Сороколіта, добре, що програма діє і відбуваються реальні виплати. Далеко не в усіх містах діють такі ініціативи. Та є погані моменти.
“Помітно, що найбільше виплат відбулось у виборчий 2020-й рік;– у поточному 2021-му році (після виборів) виплати поки що не проводяться;– за весь час дії програми (три роки) надто малій кількості ветеранів виплачені компенсації і загальна сума виплат 15 млн. грн. є мізерною в порівнянні з вартостями земельних ділянок, які місто щороку втрачає через різного роду обрудки”,- підсумував депутат.