Скільки та на яку суму отримали грошову компенсацію АТОвців в Тернополі? (документ)

“Помітно, що найбільше виплат відбулось у виборчий 2020-й рік;

– у поточному 2021-му році (після виборів) виплати поки що не проводяться;

– за весь час дії програми (три роки) надто малій кількості ветеранів виплачені компенсації і загальна сума виплат 15 млн. грн. є мізерною в порівнянні з вартостями земельних ділянок, які місто щороку втрачає через різного роду обрудки”,- підсумував депутат.