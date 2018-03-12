Мер Хоросткова Степан Гладун краде ліс у громади. Фото, відео

Міський голова Хоростоква Степан Гладун виявився справжнім “господарем” свого міста. Адже за його вказівкою місцеві комунальники тихцем вирізають і вивозять деревину з урощища “Дубина”, яке розташоване на території Хоростківської громади. При чому зрізають не старі дерева, а здорові ясени, забираючи ділову деревину і вивозячи її у невідомому напрямку, пише “Народна правда”. Кілька днів тому факт незаконної вирізки дерев зафіксували гусятинські правоохоронці. Поліціянти зупинили навантажені немаркованою деревиною причепи і почали з’ясовувати, кому ж належить зрізане дерево і звідки його везуть. Аби залагодити інцидент і, так би мовити, зняти підозру зі своїх працівників – на місце події виїхав сам Степан Гладун.

Усе розпочалося з Хоростківського комунгоспу

Вочевидь, план того як заробляти на лісах, які ростуть навколо Хоростоква у Степана Гладуна визрів давно. У 2011 році теперішній мер був директором місцевого комунгоспу “Комунальник” і ще тоді довго добивався, аби навколишні насадження передали на баланс міської ради. Проте районні чиновники у такому рішенні відмовили. І залишили навколишні насадження у державній власності. Однак, те що держави – то практично чуже, і не гріх ним покористуватися. Степан Гладун почав добре заробляти на вирізці дерев з навколишній лісів – кому ділову деревину продавати, кому – на паливо. У 2015 році, коли Степан Гладун виграв вибори на посаду міського голови, то практично узаконив цей “бізнес”. Схема досить проста – міська рада видавала дозволи на санітарну обрубку дерев на території Хоросткова. Цю деревину повинні були доставляти у комунальні заклади – садочки, школи та інші підприємства, як паливо. Та насправді, ніхто ніколи не контролював, скільки вирізається дерев та в якому саме місці. І так тривало роками. Допоки, кілька днів тому небайдужі жителі Хоросткова помітили, що вночі з лісу “Дубина” вантажівки вивозять деревину. Люди зупинили причеп з номерним знаком ВО 07697.



Люди одразу викликали поліцію. Правоохоронці, приїхавши на місце почали з’ясовувати, хто вирізає і вивозить дерево з урощища “Дубина”. А вже за кілька хвилин на місці події з’явився і міський голова Степан Гладун. Після довгих перемовин, за словами людей, і поліція, і мер, і автомобілі з причепами навантаженими деревиною поїхали у невідомому напрямку. Як виявилося, голова Хоросткова переконав правоохоронців, що деревину везуть з одного із місцевих парків, де напередодні відбувалася санітарна вирізка дерев. Та як розповідають самі жителі міста, в парку дійсно вирізали дерева, однак ще восени. Проте, день після того як зловили вантажівку з невідомомю деревиною, за яку так захищався мер, за словами очевидців – у парку комунальні працівники для чогось свіжою тирсою притрушували старі пеньки.



Зрізали більше сотні здорових ясенів

Журналісти знайшли місце, де саме відбувалася незаконна вирубка лісу. Лісовий масив “Дубина” розташований у напрямку, як їхати у село Говилів. Від останньої хати веде польова дорога. І одразу видно, що тут активно їздять вантажні автомобілі – весь шлях розритий. Люди, які проживають на цій вулиці розповідають, що вочевидь дорога дуже потрібна міській владі, адже зимою тут щотижня трактор розгортав сніги. І додають, впевненні, що ліс крадуть.

Пройшовши більше кілометра в глиб лісу, ми одразу натрапили на пеньки від зрізаних здоровечих ясенів. І таких зрізів нарахували більше 100. Неозброєнним оком видно — ліс користується популярністю. Адже є і свіжі пеньки, і старі.

Найцікавішим є те, що зловмисники діють за справжньою схемою бракон’єрів – спочатку ріжуть дерево, а потім корчують пеньки, щоб виглядало так, ніби дерево самотужки впало. І таких викорчуваних пеньків у “Дубині” — пів лісу. Більше того, пеньки не марковані, як того вимагає законодавство.



Зрізану деревину журналісти знайшли на місцевому комунальному підприємстві “Комунальник”. Два причепи стояли посередині практично покинутої території, і аж ніяк не біля садочків та шкіл Хоросткова, як раніше заявляв міський голова Степан Гладун. Був серед них і той причіп, який працівники правоохоронних органів зупиняли вночі по дорозі із лісу.



Журналісти вже звернулися з офіційним запитом до правоохоронних органів – Гусятинської поліції та прокуратури Тернопільської області, чому поліціянти все-таки відпустили вантажівки з деревиною, а не затримали до вияснення обставин. І чи порушили кримінальну справу стосовно незаконної вирубки лісу на території Хоростківської громади.

Адже не виключено, що зацікавленою особою у цій справі є і сам Степан Гладун. Тому активісти і журналістиі надалі вивчатимуть причетність мера до вирубок у лісі.

А наразі, місцевим жителям Хоросткова залишається лише спостерігати, як нищать зелені насадження навколо громади.

Джерело: Народна правда