Без опалення, гарячої води – у Тернополі валиться гуртожиток із сотнею сімей (відео)

100 сімей у центрі Тернополя живуть у жахливих умовах. Мешкають без опалення, кімнати обігрівають калориферами, батареями, але проводка стара, тому все миттєво горить. В коридорах та кімнатах пліснява, через сирість стіни цвітуть. Через холоднечу та один душ на десяток сімей тернополяни змушені митися у мисках у своїх кімнатах.

На кожен поверх купили бойлер та теплої води вистачає лише першим, хто ним користується. Люди і далі гріють воду у відрах та миються в кімнатах. Дітей в холодні душеві взагалі не пускають.

Тут все роблять своїм коштом. Повністю поміняли проводку та труби, поставили нові вікна. Та побороти грибок і цвіль просто неможливо.

Та це не єдина проблема. Люди, які два десятки років жили у кімнатах площею 18 м², досі не можуть їх приватизувати. А квартирну чергу, де вони були у перших числах, ліквідували.

Сюжет Факти ICTV