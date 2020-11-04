Мерію Тернополя запідозрили в змові з поліцією для забудови ділянки парку

Чиновників і депутатів мерії Тернополя, а також керівництво поліції Тернопільській області в ДБР запідозрили в незаконному виведенні з міської власності понад 2,44 га землі рекреаційного призначення. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 ККУ.

В ході розслідування в бюро встановили, що посадові особи поліції області в змові з чиновниками і депутатами мерії для будівництва житлового комплексу змінили цільове призначення земельної ділянки рекреаційного призначення загальною площею понад 2,4 га.

Зокрема, встановлено, що на підставі рішення сесії міської ради від 5 квітня 2019 року КП «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя», яким керує Микола Лесів, було надано дозвіл на розробку проекту землевідведення ділянки площею майже в один гектар для будівництва відкритого дворівневого паркінгу на вулиці Білецької, 11. на підставі зазначеного рішення був виготовлений проект землеустрою.

Після цього депутати на сесії 13 березня 2020 дали дозвіл ГО «Тернопільська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства« Динамо »України» на розробку проекту землевідведення ділянки площею понад 1,4 га для обслуговування власних будівель і споруд за адресою вул. Білецької, 18.

Засновниками цієї громадської організації значаться Людмила Данилова і Володимир Мотін, а керівниками – Володимир Небесний і Наталя Редьква.

У ДБР запідозрили, що за цією адресою виросте «висотка», а прибуток від схеми дістанеться посадовим особам мерії Тернополя і керівництву обласної поліції.

Обидва проекти землевідведення розробляло ПП «Тергеоземпроект», в зв’язку з чим в ДБР подали клопотання до суду з проханням дозволити доступ до документації проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: вул. Білецька, 18.

28 жовтня Личаківський райсуд Львова задовольнив клопотання слідчого і дозволив вивчити документи.