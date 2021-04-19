15:01 | 19.04.2021
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Новини Тернополя 

Мешканець тернопільський громади заплатить штраф за спалювання сміття

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Мешканець с. Городище Тернопільської міської територіальної громади заплатить 3060 грн штрафу за вчинення адміністративного правопорушення, а саме – спалювання сухих рослинних залишків.

Даний факт вчиненого правопорушення зафіксували під час рейду інспектори муніципальної інспекції, оформивши на порушника адмінпротокол та передавши його на розгляд до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області.
Розглянувши складені адміністративні матеріали, екологічна інспекція винесла постанову про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності та сплати штрафу у розмірі 3060 грн.

Громадянин визнав свою вину в повному обсязі.

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