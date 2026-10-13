Тернопільські медики повернули пацієнта з того світу

Бригада екстреної медичної допомоги №16 у Тернополі відновила кровообіг у пацієнта, в якого сталася раптова зупинка серця. Реанімаційні заходи тривали близько 15 хвилин, після чого чоловіка госпіталізували.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської обласної ради.

Виклик надійшов з однієї з вулиць Тернополя. За інформацією медиків, на місці вони виявили пацієнта з раптовою зупинкою кровообігу.

Бригада негайно розпочала реанімаційні заходи. Медики проводили компресії грудної клітки, вентиляційну підтримку та медикаментозну терапію відповідно до встановлених алгоритмів.

Завдяки злагодженим діям команди вдалося відновити спонтанний кровообіг. Після стабілізації стану пацієнта доправили до закладу охорони здоров’я для подальшого обстеження та лікування.

До складу бригади екстреної медичної допомоги №16 увійшли лікар Єгор Назарко, парамедик Андрій Ониськів та екстрений медичний технік Леонід Похожай.