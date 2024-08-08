Тернопільські митники виявили незадекларовані товари  вартістю майже 365 тис. гривень

Працівники Тернопільської митниці виявили у вантажівці комерційні товари, які намагалися імпортувати з приховуванням від митного контролю.

68 одиниць товарів, призначених для виробництва запчастин до сільськогосподарської техніки, «забули» вказати і у товаросупровідних документах та у поданій до митного оформлення декларації.

Приховані, як виявилося згодом, підприємцем однієї із виробничих фірм Тернопільщини товари виявили митники у результаті повного митного огляду вантажівки.

Згідно із протоколом про порушення митних правил, складеного за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, вартість «захованого» – майже 365 тисяч гривень.

Як повідомили в управлінні боротьби з контрабандаю та порушеннями митних правил Тернопільської митниці, провадження у цій справі припинено шляхом компромісу. Підприємець-порушник сплатив майже 237 тис. гривень, тобто суму, яка дорівнює нижній межі штрафу із застосуванням коефіцієнта 1,3, та задекларував товари у митний режим імпорт зі сплатою усіх відповідних митних платежів.