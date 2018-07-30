Тернопільські поліція та прокуратура знайшли 200 тисяч у смітті. Документ

Журналіст Тетяна Колеснік в реєстрах на кримінальне провадження знайшла документ, в якому йдеться про те, що працівники Управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради (ймовірно!) склали та видали акти приймання виконаних будівельних робіт, внісши у них відомості, які не відповідають дійсності. Про це журналіст пише у мережі Фейсбук.

Йдеться зокрема про рекультивацію Малашовецького сміттєзвалища, яким опікувалося ТОВ «Теркомуналсервіс». Поки що правоохоронці через суд отримали доступ до документів. Тому конкретики мало, але в наявних паперах (якщо коротко) вказано, що на рекультивацію з бюджету виділили загалом 914797,46 грн., а недорахувалися – 289333,17 грн.

Загалом, раз публікую, то триматиму цю історію тепер на контролі 🙂 😉