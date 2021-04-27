До криміналу притягнуть чоловіка, який застрелив безпритульну собаку

За жорстоке поводження з тваринами та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відповідатиме перед законом житель Борщова, 1959 року народження.

Ще 13 квітня до працівників відділення поліції №1 із заявою звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що пенсіонер в районі цукрового заводу на стадіоні в райцентрі застрелив безпритульну собаку.

На місце злочину виїжджали правоохоронці. Чоловік у скоєному зізнався. Зброю видав. Її передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Триває слідство.