Молоді вчені з тернопільського вишу відзначені премією Верховної Ради

Молоді вчені та викладачі, асистенти кафедри ботаніки та зоології, старші наукові співробітники науково-дослідної лабораторії (НДЛ) екології та біотехнології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка кандидати біологічних наук Майорова О.Ю. таМосула М. З. відзначені високою нагодою – премією Верховної Ради України.

Про це повідомили в деканаті хіміко-біологічного факультету ТНПУ.

Щорічно в Україні присуджують 20 Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Цю нагороду молоді дослідники отримали за представлену у Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти наукову роботу «Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду Gentiana L. – еколого-генетичний підхід».

Свій науковий шлях молоді науковців розпочали, ще будучи студентами другого курсу хіміко-біологічного факультету та виконуючи на базі лабораторії магістерські роботи. Обидві продовжили навчання в аспірантурі ТНПУ і захистили кандидатські дисертації під керівництвом доктора біологічних наук, професора Дробик Надії Михайлівни.