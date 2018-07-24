Залицяння закінчилися погрозою вбивством

Кримінальне провадження за фактом погрози вбивством – частина перша статті 129 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 36-річного жителя обласного центру. Раніше судимий зловмисник, хильнувши зайвого, пішов освідчуватися жінці. Зізнання закінчилися викликом поліції.

Зі слів потерпілої, вона не хотіла жодних стосунків з цим чоловіком. Та відмови для нього не були аргументом. Той щоразу приходив і ледь не силою змушував жінку відповісти йому взаємністю.

Того дня 35-річна тернополянка була на роботі разом зі своєю шестирічною донечкою. Залицяльник з’явився біля ятки, де вона торгує, близько обідньої пори в нетверезому стані. Жінка намагалася уникнути розмов, та залицяльник не давав їй спокою. Розлючений, він вихопив ніж, який приніс із собою, і став кричати, що вб’є її. На крик жінки та дитини збіглися люди, хтось зателефонував у поліцію.

Зловмисника було доправлено до відділу поліції й відібрано пояснення. З’ясувалося, він уже неодноразово судимий за крадіжки та грабежі. Ніж у нього вилучили та направили на експертизу. Досудове розслідування триває.