Молодь Тернопільщини має можливість виграти грант Президента України

До 20 вересня 2018 року триває прийом заявок на конкурс Ф84 для молодих вчених, який оголошує Державний фонд фундаментальних досліджень. Учасниками можуть стати молоді доктори наук віком до 45 років (на момент подання заявки).

Переможці отримають гранти Президента України (150 тис гривень) для здійснення наукових досліджень у 2019 році. До участі приймаються нові наукові проекти, а також ті, які є продовженням попередніх досліджень та вже отримували гранти.

Для подання заявки на участь необхідно:

– зареєструватися на сайті contest.dffd.gov.ua (для учасників, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими користувачами ресурсу);