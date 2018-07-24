Молодь Тернопільщини має можливість виграти грант Президента України
До 20 вересня 2018 року триває прийом заявок на конкурс Ф84 для молодих вчених, який оголошує Державний фонд фундаментальних досліджень. Учасниками можуть стати молоді доктори наук віком до 45 років (на момент подання заявки).
Переможці отримають гранти Президента України (150 тис гривень) для здійснення наукових досліджень у 2019 році. До участі приймаються нові наукові проекти, а також ті, які є продовженням попередніх досліджень та вже отримували гранти.
Для подання заявки на участь необхідно:
– зареєструватися на сайті contest.dffd.gov.ua (для учасників, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими користувачами ресурсу);
– заповнити онлайн форму для конкурсу Ф84;
– зберегти та роздрукувати заповнену форму (паперовий запит має збігатися з електронним).
Перелік документів для оформлення заявки:
- паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, керівника організації та мокру печатку (титул заявки формується автоматично при збереженні файлу у електронній формі) – 1 примірник,
- гарантійний лист підприємства, установи або організації, яка зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п’яти найменувань) – 1 примірники,
- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація) – 1 примірник,
- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.
Документи оформлюються у паперову папку та направляються поштою (або надаються заявником особисто) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 16.
Докладніше про участь у конкурсі, оформлення заявок та заповнення електронної форми можна дізнатися за телефоном – (044) 246-39-29 або надіславши лист на електронну пошту office@dffd.gov.ua.