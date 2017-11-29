Ми хочемо жити у правовій державі, – «Рада бізнесу Тернопілля» вважає, що Олександр Башта має нести відповідальність за свої вчинки

Позиція Громадської спілки «Рада бізнесу Тернопілля» щодо конфлікту депутата обласної ради з патрульними поліцейськими у м.Тернопіль.

Учасники нашої спілки активно брали участь в імплементації реформи правоохоронних органів ‎2016-2017 рр. Адже ми прагнемо розбудови нашої держави та верховенства права, коли закон діє однаково для усіх. Можливо, результат реформ в Україні для декого є спірним, але не варто забувати і про здобутки: зникли побори на дорогах, з лав правоохоронців витіснено чимало “хабарників”, створено нову патрульну поліцію. В останню структуру пішли працювати сотні молодих, мотивованих та патріотичних людей. І навіть якщо дехто з них робить помилки, то ми віримо, що такі випадки поодинокі, і Україна впевнено здобуває звання справжньої правової держави.

Проте, у Тернополі не всі бажають дотримуватися законів. Їх наче не існує для представників однієї із партій…

Так, 21 листопада, двоє патрульних «познайомилися» із місцевим досвідченим політиком, депутатом Тернопільської обласної ради від всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олександром Баштою. Чоловік уже неодноразово мав конфлікти з правоохоронцями, і цього разу також «не знайшов з ними спільної мови».

Нас, як і більшість тернополян та свідому частину громадянського суспільства цей випадок обурив. Ми хочемо жити у правовій державі, де закон – один для всіх. І вважаємо серйозним злочином напад на поліцейського при виконанні. Така ганебна поведінка не гідна колишнього військового і народного обранця. Відсутність покарання за це правопорушення підриває авторитет цілої держави, верховенства права, демократичності і реформ уряду.

Проте ми передбачаємо, що даний конфлікт може «зійти з рук» О.Башті. На крайній сесії Тернопільської обласної ради депутати не підтримали рішення про позбавлення його права виступів у сесійній залі. Декілька ЗМІ тиражують одинакові замовні матеріали «про складну долю» депутата. Усі інтерв`ю ініціатора інциденту та його партійних побратимів побудовані у «жалісливій» манері, мають «відбілюючий» характер. Політична партія, членом якої є О.Башта, заявляє про фальшування фактів правоохоронцями…

Вважаємо, що свідомі громадяни, справжні чоловіки, повинні нести відповідальність за свої вчинки. І ні фізичні вади, ні членство в партії не дають права грубо порушувати закони.

Очікуємо на чітку позицію щодо встановлення кримінальної, адміністративної, чи бодай моральної відповідальності, від керівника обласного управління поліції Олександр Богомол, голови обласної ради та обласної державної адміністрації Степан Барна, головного прокурора області та активних громадських організацій міста.

Сподіваємося на верховенства права і об’єктивну правову оцінку суду.