Вперше за 25 років відбувається безпрецедентний процес розбудови інфраструктури, – тернопільський нардеп

Цьогоріч за поданням народного депутата України Тараса Юрика на райони його округу було виділено понад 15 мільйонів гривень державної субвенції. За ці кошти реалізовуються проекти щодо розбудови інфраструктури у п’яти районах округу – це Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький.

Наприкінці листопада народний депутат Тарас Юрик оглянув у Козівському районі хід проведення робіт, які виконуються за програмою соціально-економічного розвитку.

«За кошти виділені із Фонду соціально-економічного розвитку у всіх п’яти районах округу проводяться роботи у різних сферах – це медицина, культура, освіта, спорт та інші галузі. Важливо, що розбудова інфраструктури відбувається не лише у районних центрах. Велика увага приділяється селам. Йдеться про реконструкцію і проведення енергоощадних заходів в дитячих садочках, школах, сільських клубах та інших закладах. Розбудовуються спортивні майданчики. Вперше за 25 років триває безпрецедентний процес розвитку інфраструктури. Хочу наголосити, що ці надзвичайно важливі для громади проекти реалізовуються по всій Тернопільській області. Торік і в цьому році на розвиток інфраструктури Тернопільщини залучено більше 800 мільйонів гривень і це окрім коштів, які були спрямовані на ремонт доріг. У нашій країні реалізовуються безпрецедентні проекти щодо розбудови інфраструктури і Тернопільщина, без сумніву, є невід’ємною частиною цих масштабних процесів», – зазначає народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

У Козівському районі Тарас Юрик спільно із головою райдержадміністрації Василем Вітровим відвідав села Городище, Кальне, Ценів. Основними видами робіт, які виконуються у населених пунктах району за кошти державної субвенції, є заміна вікон у школах, дитсадочках, ремонт у будинках культури.

«Цього року загальна сума державної субвенції на соціально-економічний розвиток, виділеної на наш район, станом на сьогодні складає 3 мільйони 369 тисяч гривень. Окрім цього, співфінансування у розмірі 608 тисяч гривень спрямовано з місцевого бюджету. За ці кошти реалізовуються 10 проектів. З них сім в сільській місцевості, три в районному центрі – у смт Козова. Зокрема, проводяться роботи на одному з об’єктів галузі медицини. У сфері освіти ми охопили три об’єкти, а що стосується культури – 6 об’єктів», – каже голова Козівської райдержадміністрації Василь Вітровий.

Одним з найважливіших проектів для Козівського району є реконструкція даху та додаткове утеплення горищного перекриття поліклінічного корпусу центральної районної комунальної лікарні.

«Вартість робіт складає мільйон 400 тисяч гривень. На даний час у закладі освоюються кошти на суму майже 600 тисяч гривень. Це буде лікарня інтенсивної терапії першого ступеня. Тому важливо оновити матеріально-технічну базу, провести енергоощадні заходи. Зараз перекриваємо один з найбільших закладів поліклінічного відділення. Ця лікарня обслуговує усіх жителів району», – зазначає Василь Вітровий.

Роботи у 4 об’єктах культури вже завершені, серед них районна школа мистецтв, Козівський районний будинок культури, а також будинки культури сіл Вікторівка та Кальне. На завершальній стадії проекти в освітній сфері. У селі Глинна у школі І-ІІІ ступенів триває заміна старих вікон на енергозберігаючі. У подальшому планується, що на базі цього закладу буде створена опорна школа.

До кінця 2017-го на райони 165-го округу буде виділена четверта за поточний рік черга субвенції. «Із неї Козівський район очікує на мільйон гривень. З них 780 тисяч гривень буде спрямовано на об’єкти соціальної інфраструктури, 200 тисяч гривень – на облаштування пішохідних переходів з освітленням, а 60 тисяч гривень – на придбання дитячих майданчиків. Ці кошти дадуть нам можливість завершити заплановані проекти», – каже Василь Вітровий.

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