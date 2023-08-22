Михайло Головко пішов і почали сходитися депутати: чи відбудеться сесія обласної ради

О 10 годині мало розпочатися третє пленарне засідання п’ятої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання.

Депутати наразі не збираються, станом на 10 годину, зареєструвалися двоє депутатів з 64. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка перебуває на сесії. За її словами, Михайла Головка наразі в залі немає, є його перший заступник Володимир Болєщук та голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

О 10 годині прийшов голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Він сказав, що немає достатньої кількості депутатів, тому сесія переноситься.

“Прошу займати міста, є 34 депутати. Зараз вирішимо, як будемо діяти далі”, — каже перший заступник голови обласної ради Володимир Болєщук.

Михайло Головко передав розпорядження про перенесення сесії на невизначений термін. Причини цього рішення кореспонденти Суспільного хотіли з’ясувати в голови Тернопільської обласної ради, на дзвінки він не відповідає.

Депутати проти перенесення сесії, адже є кворум. Депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Кривоніс просить поліцейських, які є на сесії привести Михайла Головка.

Востаннє сесія Тернопільської обласної ради відбулася 22 березня цього року. Попереднє сесійне засідання, яке планували на 28 червня, перенесли на 30 червня. Тоді сесія також не відбулася.

Суспільне