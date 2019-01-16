Минулоріч 7 тисяч роботодавців Тернопільщини шукали працівників на більш як 40 тис. вакансій

У 2018 році через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 47,7 тис. осіб, з них 27,6 тис. мали статус безробітного. За сприяння центрів зайнятості області вдалося працевлаштувати 27604 особи. За умови компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримали роботу 495 осіб зі статусом безробітного. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 32 безробітним відкрити власний бізнес. 3053 особи скористалися можливістю попрацювати на громадських чи інших роботах тимчасового характеру, після завершення яких 810 краян працевлаштовано на постійні місця праці. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Минулоріч 2572 безробітних проходили професійне навчання або підвищували свою кваліфікацію за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Завершили профпідготовку 2371 особа, з них 2339 – вже працевлаштовано. 54 особам видано ваучери на навчання; 12 – підтвердили проходження неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗУ.

Упродовж 2018 року 7074 роботодавці запропонували жителям області 40349 вакансій. Серед поданих у службу зайнятості вільних робочих місць 6,8% – із заробітною платою вищою від середньої по області, 33,4% – з мінімальною зарплатою. Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 13,5 тис. пропозицій роботи, отримані з Інтернет-ресурсів, ЗМІ, оголошень тощо.

1 січня 2019-го актуальними були 1212 вакансій, в т.ч. для робітників – 658, для службовців – 475, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 79.

На кінець 2018 року на Тернопільщині найбільший попит мали продавці, водії автотранспортних засобів, в’язальники схемних джгутів, кабелів та шнурів, кухарі, охоронники, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, офіціанти, електрогазозварники, швачки, трактористи, бухгалтери, адміністратори, менеджери, медсестри.

У середньому по області на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних. Найважче було знайти роботу у Монастириському – 98, Козівському – 88, Гусятинському – 61, Зборівському – 47, Підгаєцькому – 38, Підволочиському районах – 36 безробітних на 1 вакансію.

На 1 січня 2019 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 9602 безробітних, серед них: 48,1% – жінки, 32,6% – молодь віком до 35 років, 61,9% – жителі сільської місцевості, 49,4% – робітники, 35,7% – службовці. Серед безробітних 44,7% – з вищою освітою, а у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості – 83,2%.

Допомогу по безробіттю отримував 8371 безробітний. Середній розмір цієї допомоги у грудні 2018 року становив 2452 грн.