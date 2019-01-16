Помер викладач тернопільського університету

Вчора, 15 січня, на 87 році перестало битися серце великого патріота України та учасника визвольної боротьби ОУН-УПА, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин ТНТУ ім. І. Пулюя, голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, автора численних наукових праць, академіка АІНУ, заслуженого працівника освіти України, нагородженого орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Тимофія Івановича Рибака. Панахида відбудеться 16 січня о 19 годині в Домі печалі.

Похорон відбудеться 17 січня.

Народився Тимофій Іванович у селі Староміщена Підволочиського району Тернопільської області. Навчався у Підволочиській вечірній школі. 1949 року був заарештований за участь у молодіжній підпільній організації «Львинці». Покарання відбував у таборах Мордовії, в Омську, а також у Казахстані. Звільнений 25 травня 1954 року за амністією.

В 1964 році Т. І. Рибак успішно закінчив університет і був направлений на роботу в головне спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Львівхімсільгоспмашу», де пропрацював 26 років. Пройшов шлях від інженера до начальника конструкторського відділу. Опублікував фундаментальні монографії та низку наукових статей. Захистив кандидатську і докторську дисертаційні роботи. Опісля був запрошений завідувати кафедрою технології машинобудування «Львівської політехніки».

З 1990 року професор Т. І. Рибак — завідувач кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, а з 1997-го по 2007 — проректор з навчально-науково-виробничих комплексів і зовнішньоуніверситетської діяльності ТДТУ ім. І. Пулюя. Тут він став «Заслуженим працівником освіти України», кавалером ордена за заслуги III ступеня, стипендіатом стипендії Президента України, нагороджений медаллю Григорія Ващенка. За його ініціативою у 1991 році вперше на Тернопільщині була відкрита спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертаційних робіт за спеціальністю «Сільськогосподарські та гідромеліоративні машини», яку він очолював донині.

Професор Тимофій Рибак з 1996 року — автор і керівник регіональної довготривалої програми «Взаємодії вищих закладів освіти західних областей із закладами освіти Автономної Республіки Крим та Військово-Морськими силами ЗС України». На виконання цієї програми провів вісім міжнародних симпозіумів Україна-Туреччина «Проблеми інтеграції науково-освітнього інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі» у м. Севастополі з двома виїзними сесіями у Стамбулі.

В його доробку більше 360 наукових праць. Під керівництвом д.т.н., професора Рибака Т.І. захищено п’ять докторських та більше тридцяти кандидатських дисертаційних робіт.

У нашій пам’яті Рибак Тимофій Іванович назавжди залишиться відданим сином Української землі, людиною високого інтелекту, талановитим педагогом і науковцем, щирим приятелем та колегою.

Висловлюємо глибокі співчуття його рідним та близьким і розділяємо з ними біль втрати.

Вічна пам’ять!