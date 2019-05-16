Митрополит Тернопільсько-Зборівської УГКЦ Василій отримав високу державну нагороду

Сьогодні, 16 травня, згідно із Указом Президента України №188/2019 «Про відзначення державними нагородами України» орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджено архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія (Семенюка). Відзнаку «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм» вручив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна після Божественної Літургії в Архикатедральному соборі УГКЦ Тернополя.

Поділіться:











загрузка...