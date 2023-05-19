16:27 | 19.05.2023
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Новини Тернополя 

На БАМі у Тернополі частково перекриють рух транспорту до 22 червня

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Обмеження діятимуть з 22 травня до 22 червня у зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття. Рішення ухвалили сьогодні, 17 травня, на засіданні виконавчого комітету міськради. 

 «Роботи будуть проводитися на ділянці дороги від транспортної розв’язки вул. Мирона Тарнавського – вул. Київська до транспортної розв’язки вулиць Мирона Тарнавського-Василя Симоненка-Володимира Великого. Рух громадського та приватного транспорту буде здійснюватися по смугах», – пояснили у міськраді. 

 

На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки.  

 

Водіїв просять бути уважними та завчасно обирати маршрути руху.

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