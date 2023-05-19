На БАМі у Тернополі частково перекриють рух транспорту до 22 червня

Обмеження діятимуть з 22 травня до 22 червня у зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття. Рішення ухвалили сьогодні, 17 травня, на засіданні виконавчого комітету міськради.

«Роботи будуть проводитися на ділянці дороги від транспортної розв’язки вул. Мирона Тарнавського – вул. Київська до транспортної розв’язки вулиць Мирона Тарнавського-Василя Симоненка-Володимира Великого. Рух громадського та приватного транспорту буде здійснюватися по смугах», – пояснили у міськраді.

На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки.

Водіїв просять бути уважними та завчасно обирати маршрути руху.