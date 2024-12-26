1300 кг використаних батарейок із чортківських шкіл утилізують у Європі

Протягом року навчальні заклади Чортківської громади брали участь у спільній програмі руху Батарейки, здавайтеся, здавайтесь та Епіцентр К, збиравши використані батарейки. Пунктами збору батарейок було визначено вісім закладів: ліцеї №1 ім. Шашкевича, №5, №7, гімназії №2 та №6, Горішньовигнанську та Росохацьку гімназії, ДНЗ №9

У підсумку зібрано 1 300 кг батарейок!💪 Вже в скорім часі їх відправлять на переробку в Європу.🚛

Найголовніше – вартість перероблення всіх зібраних батарейок ❗️ оплачує Епіцентр та бренди батарейок VARTA, Duracell, GP Batteries, Hausmark.

📦За свої старання у рамках програми всі навчальні заклади згодом отримають стильні коробочки для збирання батарейок, плакати, матеріалами для роботи зі спільнотою школи. Також бокси отримають старостати сіл.

Продовжуємо в громаді підвищувати культуру поводження з шкідливими речовинами та екологічну свідомість! Адже це не лише актуально і затребувано, цього також вимагає Закон України «Про управління відходами».

☝️До акції можуть долучитись також ОСББ Чорткова! Деталі шукайте на сайті: https://batareiky.ua/join/home

ℹ️Довідково. У минулому році утилізація вартувала для громади 62 342 грн за 1 020 кг. Завдяки спільній програмі руху «Батарейки, здавайтеся!» та Епіцентру вилучені батарейки з громади буде передано на заводи Recupyl у Польщі, Erasteel у Франції та Fenix у Великій Британії (в залежності від типу батарейок) та утилізовано за кошти партнерів.