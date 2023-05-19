У Тернополі відкрили нову поліцейську станцію

В обласному центрі по вулиці Андрія Малишка відкрито ще одну поліцейську станцію. Тепер їх у Тернопільській громаді 8, а по області загалом 43.

Як розповів міський голова Тернополя Сергій Надал, відкриття цієї станції додасть відчуття захищеності місцевим жителям, адже поліцейські знаходитимуться ближче до мешканців та оперативно реагуватимуть на будь-які правопорушення.

Службове приміщення облаштували для виконання покладених на поліцейських офіцерів громади завдань із забезпечення правопорядку в межах поліцейської дільниці. Обслуговуватимуть працівники станції жителів мікрорайонів «Східний» та «Канада».

Поліцейський офіцер громади Тернопільського районного управління поліції Михайло Філюк каже, що має все необхідне для ефективного виконання службових обов‘язків. А роботи правоохоронцю вистачатиме, адже в його зоні обслуговування проживає 9,5 тисяч тернополян, є чотири навчальні заклади, центральний стадіон, три медичні установи.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький впевнений, що проєкт із відкриття поліцейських станцій перспективний і його й надалі реалізуватимуть на території області.