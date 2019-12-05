На другій офіційній церемонії нагородять ще 20 добровольців Тернопільщини

Друга офіційна церемонія нагородження «Доброволець Тернопільщини» відбудеться у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі 17 грудня.

У рамках урочистого заходу 16 добровольців з Тернополя та області, а також волонтер й капелан отримають ордени «Лицарський Хрест» і народну нагороду – «Нагрудний знак учасника бойових дій». Ще чотирьох добровольців удостоять відзнакою посмертно.

Засновниця та організаторка офіційної церемонії Ружена Волянська каже, при відборі номінантів намагалися охопити усі райони Тернопільщини.

– Популяризація поваги до захисників та їхньої жертовності для нас – передусім. Суспільство змучене від війни, хоч і активно не приймає в ній участі, тому десь забуває подякувати добровольцям за їхню хоробрість, – зазначає Ружена Волянська. – Приємно, що Тернопільська обласна рада вже вдруге відкликалася на нашу ініціативу та надала всебічну підтримку в організації. Під час підготовки до другої офіційної церемонії нагородження «Доброволець Тернопільщини» ми продумали дещо нове. Цього разу ми презентуємо знак народної пошани – «Нагрудний знак учасника бойових дій». Таку нагороду саме на Тернопільщині вручатимуть вперше в Україні. Разом із членами комісії ми намагалися підібрати кандидатури номінантів таким чином, аби охопити не лише обласний центр, але й райони. Там, де про добровольців могли забути. Ці захисники – скромні, їх ніхто не бачив у ЗМІ, вони не публікують свої фото у Facebook. Саме тому про їхній подвиг варто розповісти усім.

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук вже вдруге надає підтримку в проведенні офіційної церемонії нагородження.

– Обласна рада та весь депутатський корпус всебічно підтримують такий захід. Ми маємо зробити все для того, аби кожен український військовий чи волонтер не був забутий. Ці люди у перші дні російської агресії, ризикуючи найціннішим – життям, взяли до рук зброю та стали на захист кордонів своєї держави. Наш обов’язок не тільки у тому, щоб не дати забути, а ще й – не дати перевести смерті в статистику. Якщо на початку агресії Росії кожен подвиг українського героя сприймався дуже трагічно, то сьогодні це перетворюється у просте сприйняття. Тернопільська облрада буде всебічно підтримувати такі заходи. Ми зробимо все, щоб кожен доброволець був гідно вшанований і відзначений, – наголосив Віктор Овчарук.

Захід розпочнеться о 18:30. Організатори запрошують усіх охочих тернополян. Вхід – вільний.